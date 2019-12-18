Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası - Son Dakika Spor

Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

6 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt)Slavia EU Bratislava: Templeton, Sepelova, Kormendyova, Doluda, Jelinkova,...

Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Slavia EU Bratislava: Templeton, Sepelova, Kormendyova, Doluda, Jelinkova, Buford (Magdinova, Palkovicova, Erteltova)

Setler: 25-21, 25-20, 25-23

Süre: 87 dakika (24, 24, 26, 13)

Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Brtislava'yı 3-0 yendi.

İlk maçı 3-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, altın sette rakibine 15-8 üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.

Burhan Felek, Azerbaycan, Yunanistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:58 Kaynak: AA
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