Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt)
Slavia EU Bratislava: Templeton, Sepelova, Kormendyova, Doluda, Jelinkova, Buford (Magdinova, Palkovicova, Erteltova)
Setler: 25-21, 25-20, 25-23
Süre: 87 dakika (24, 24, 26, 13)
Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Brtislava'yı 3-0 yendi.
İlk maçı 3-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, altın sette rakibine 15-8 üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.