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Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası
6 saat önce
Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-0 mağlup etti.
Lugoj kentindeki I.K. Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, 1 saat 14 dakika süren mücadelede 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Şubat Salı günü 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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