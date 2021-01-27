Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar
27.01.2021 21:25
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-0 mağlup etti.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-0 mağlup etti.
Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-13, 25-18 ve 25-20'lik setlerle kazandı.
Fenerbahçe Opet, üçüncü ve son maçında yarın İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek.
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