Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar
29.01.2021 00:49
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.
Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle kaybetti.
İki etapta oynadığı maçlardan 4 galibiyetle ayrılan ve grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet'in çeyrek final bileti alıp almayacağı diğer gruplardaki mücadelelerin ardından belli olacak.
Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.
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