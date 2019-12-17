Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'u 3-2 yendi.

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'u 3-2 yendi.

Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda oynanan ve 116 dakika süren karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 34-32, ikinci seti de 25-21 önde kapattı.

Mücadelenin üçüncü setinde toparlanan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Üstün oyununu sürdüren sarı-siyahlılar, 4. seti de 26-24 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı.

Son sette rakibine 15-10'luk üstünlük kuran VakıfBank, salondan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla VakıfBank, grubunda 2. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 2. kez yenildi.

Kaliningrad, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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