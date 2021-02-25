Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i 3-0 yendi.

Polonya'nın Police şehrinde oynanan karşılaşmada VakıfBank rahat bir galibiyet aldı. Setleri 9-25, 15-25 ve 20-25'le kazanan sarı-siyahlılar, 1 saat 9 dakika süren maçı 3-0 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. VakıfBank iki set alması durumunda tur atlayacak.