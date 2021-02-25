Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Bu karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul 'da oynanacak.

İtalya'da Busto Arsizio'da oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 1 saat 42 dakika süren maçta rakibine 25-19, 15-25, 25-17 ve 28-26'lık setlerle 3-1 kaybetti.

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