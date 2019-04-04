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Voleybol: Cev Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Di Iulio, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, Ayça Aykaç, Buke Gülübay)Igor Gorgonzola:...

Voleybol: Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Di Iulio, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, Ayça Aykaç, Buke Gülübay)

Igor Gorgonzola: Piccinini, Chirichella, Carlini, Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu (Sansonna, Nizetich, Plak, Zannoni)

Setler: 17-25, 25-27, 15-25

Süre: 76 dakika (23, 30, 23)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup oldu.

Birinci set dengeli başladı. Zhu Ting ile etkili olan VakıfBank'a Egonu ile karşılık veren Igor Gorgonzola, basit hatalar yapan ev sahibi takım karşısında ilk seti 25-17 önde tamamladı.

İkinci set karşılıklı ataklarla 8. sayıya kadar sürdü. VakıfBank, Zhu Ting'in smaçlarıyla skoru 12-8'e getirdi. VakıfBank, servis atışlarında hatalar yapınca Igor Gorgonzola, skoru 23-23'te eşitledi ve seti de 27-25 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti rotasyon yaparak başladı. Altıncı sayıya kadar önde götürdüğü sette defans hataları yapan ve bloklarda yetersiz kalan VakıfBank karşısında seti 25-15 önde tamamlayan Igor Gorgonzola, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Yarı final rövanş karşılaşması 10 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Novara kentinde oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:11 Kaynak: AA

Gizem Örge, Yunanistan, Vakıflar Bankası, Spor
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