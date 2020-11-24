Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu

Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var