Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Bulgaristan'ın VC Maritza takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-18, 25-16 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan 'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ikinci maçında ASPTT Mulhouse VB ile karşılaştı.

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