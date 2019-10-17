Voleybol: Cİ Group TSYD İzmir Turnuvası

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde iki karşılaşma oynandı.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Müsabakanın setlerini 25-20, 25-16 ve 25-15 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Günün ikinci maçı Arkas Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynandı.

İlk seti Arkas Spor'un 26-24 kazandığı müsabakada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci seti 25-17 olarak 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü set 25-21 Arkas Spor'un üstünlüğüyle tamamlanırken, dördüncü sette İstanbul ekibi 25-20 kazanarak 2-2 eşitliği sağladı.

Son seti 15-13 kazanan Arkas Spor müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Organizasyonda yarın saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta ve saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Arkas Spor karşılaşacak.