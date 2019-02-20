Voleybol'da Melikgazi Fırtınası

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda yer alan Melikgazi Belediyespor fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda yer alan Melikgazi Belediyespor fırtına gibi esmeye devam ediyor.



2. Lig 3. Grupta ligin bitimine 2 hafta kala 1. Lig yarı final maçlarına katılmayı garantileyen MelikgaziBelediyespor geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı maçta Erzurum Spor Lisesi'ni set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürüyor.



Ligde oynadığı 15 maçta 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 39 puanla ikinci sırada yer alan Çorum Belediyespor'un üzerinde averajla liderlik koltuğuna oturuyor.



Lige terfi yarı final maçları 1- 3 Mart tarihlerinde Malatya'da oynanacak. 4'lü 8 gruptan oluşacak yarı-final müsabakalarında grupların da ilk iki sırayı alan takımlar 1. Lig finallerine katılacak. Bu sezon 2.Lig'den 1'inci lige çıkmak isteyen Melikgazi Belediyespor hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Melikgazi Belediyespor ligin son maçında Pazar günü Develi'de Develi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.



Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk'de yaptığı açıklamada, "Voleybol takımımız bu sezon ligde adeta fırtına gibi esti. Genç kadromuzla önemli galibiyetler ve şanssız mağlubiyetler aldık. Ama en önemlisi ligin bitimine 2 hafta kala 1. Lig yükselme yarı final maçlarına katılmayı garantiledik. Tüm takımımızı tebrik ediyorum. Melikgazi Belediyespor'un sportif başarısının sırrı elbette çok çalışmak ancak sporun ve sporcunun dostu, en büyük destekçimiz olan Belediye Başkanımız, Onursal Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bizlere olan güvenidir. Başkanımız bizlere inanıyor, güveniyor, takımımızda bu güvene layık olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yarı final maçlarında aynı başarıyı tekrarlayacak ve ilk ikiye girerek 1. Lig finallerine yükselecek, başarımızı taçlandıracağız" dedi. - KAYSERİ

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