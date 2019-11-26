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Voleybol'da milli heyecan yarın başlıyor

6 saat önce

Balıkesir Kurtdereli Spor salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası Ön Eleme Turu maçlarına ev sahipliği yapacak.

Voleybol'da milli heyecan yarın başlıyor, System.String[]

Balıkesir Kurtdereli Spor salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası Ön Eleme Turu maçlarına ev sahipliği yapacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiği CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları yarın başlıyor. Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım günleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazanacak.


Karşılaşmaların programı şöyle:


26 Kasım Salı


16.09 Bulgaristan - Romanya


18.30 Türkiye - Yunanistan


Sırbistan (bay)


27 Kasım Çarşamba


16.00 Yunanistan - Sırbistan


18.30 Türkiye - Bulgaristan


Romanya (bay)


28 Kasım Perşembe


16.00 Sırbistan - Romanya


18.30 Bulgaristan - Romanya


Türkiye (bay)


29 Kasım Cuma


16.00 Sırbistan - Bulgaristan


18.30 Romanya - Türkiye


Yunanistan (bay)


30 Kasım Cumartesi


15.00 Romanya - Yunanistan


17.30 Türkiye - Sırbistan


Bulgaristan (bay) - BALIKESİR

Kurtdereli Spor Salonu, Balıkesir, Türkiye, Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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