Son Dakika Haberleri: Voleybol'da rakip kuzeyboru
Son Dakika Güncel Voleybol'da rakip kuzeyboru

Voleybol'da rakip kuzeyboru

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda Aksaray temsilcisi Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Voleybol'da rakip kuzeyboru, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Nahit Cantürk yönetimindeki Nevşehir Belediyespor, 27 Ekim 2019 Pazar günü deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında karşılaştığı Kahramankazan Belediye ve sonrasında kendi evindeki Merinos maçlarından 3-1'lik skorlarla ayrılan ve ligde 6 puanla 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip kendisi gibi 6 puana sahip olan Kuzeyboru karşısında galibiyet arayacak.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde iki komşu şehri karşı karşıya getirecek olan müsabaka Aksaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda saat 14.00'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nevşehir, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:54 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te kafedeki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü ABD'li Senatör Wyden, Trump'a Halkbank davası için soruşturma açacak Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İYİ Partililer atıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:30:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol'da rakip kuzeyboru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]