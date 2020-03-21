Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı - Son Dakika Spor

Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı

6 saat önce

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda, Şubat ayında voleybol'un yıldızlarını belirledi.

Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı, System.String[]
Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda, Şubat ayında voleybol'un yıldızlarını belirledi. Raporda geçtiğimiz ayın en popüler voleybol takımları, oyuncuları ve antrenörleri yer alırken, geçtiğimiz aya göre haber sayılarında büyük düşüş yaşandığı da gözlendi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs spor camiasını da etkiledi. CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini talep etti. Şubat ayı boyunca medyada 4 bin 472 habere yansıyan sarı-lacivertli takım en çok konuşulan voleybol takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertli takımı sırası ile 3 bin 247 haber ile Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve 2 bin 855 haber ile Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı takip etti.

VOLEYBOLSEVERLER İLE BİR ARAYA GELDİLER

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde gurur verici bir başarıya imza atarak olimpiyat vizesi alan Milli Takımın kaptanı Eda Erdem ve Hande Baladın, Ataşehir'de gerçekleştirilen söyleşide voleybol severlerle bir araya geldi. Hollanda'da yapılan olimpiyat elemelerinde yaşadıklarını, spora başlayış hikayelerini, gelecekteki planlarını ve sürdürülebilir başarının nedenlerini voleybol severler ile paylaşan Eda Erdem ve Hande Baladın, Şubat ayında medyanın en çok konuşulan voleybol oyuncusu olarak adını listeye yazdırdı.

Ocak ayında 2 bin 463 haber ile medya zirvesinde olan Eda Erdem, Şubat ayında ise toplam 510 haberde yer alarak medya yansımalarındaki düşüşü gözler önüne serdi. MTM'nin raporuna göre, Ocak ayında bin 767 haberde yer alan Hande Baladın ise Şubat ayında toplam 297 haberde yer aldı. Haber sayılarındaki düşüş sebebinde ise koronavirüsün de etkisi olup olmadığı merak konusu oldu.

GUİDETTİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın Teknik Direktörü Guidetti, takımlarına kazandırmaya devam etti. Vakıfbank ile Şampiyonlar Ligi'nde Kaliningrad'ı 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıkaran başarılı çalıştırıcı, voleybol severlerden destek istemeyi de unutmadı. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre, ay boyunca medyada 631 habere yansıyan Guidetti, Şubat ayını da yıldız çalıştırıcı olarak kapattı. Guidettiyi sırası ile başarılı antrenörlerden 197 haber ile Fazıl Demirci ve 111 haber ile Marco Aurelio Motta takip etti.


- İstanbul
Türkiye Spor Yazarları Derneği, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:42 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz         
09:29
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor         
19:33
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 18:10:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol'da şubat ayının yıldızları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]