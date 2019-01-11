Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Mehmet Topal
, Selçuk
Görmen Galatasaray
: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin
, Melih Sıratça (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
, Muzaffer Yönet, Yasin Aydın
)
Jeopark Kula
Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Jekic, Ertuğrul Metin, Demirhan Durul, Harun Salif (Selim
Yıldırım, Emir Gökçınar)
Setler: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9
Süre: 120 dakika ( 24, 22, 28, 32,14)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.