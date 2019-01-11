Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Mehmet Topal, Selçuk GörmenGalatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Yasin Aydın)Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Jekic, Ertuğrul Metin,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Mehmet Topal, Selçuk Görmen

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Yasin Aydın)

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Jekic, Ertuğrul Metin, Demirhan Durul, Harun Salif (Selim Yıldırım, Emir Gökçınar)

Setler: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9

Süre: 120 dakika ( 24, 22, 28, 32,14)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Burhan Felek, Yasin Aydın, Kula, Spor
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