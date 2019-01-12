Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon : ArhaviHakemler: Burhan İlhan, Deniz Güvenç DemirArhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Iereshchenko, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Orçun Ergün, Hilmi Kaan Çiçek)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Baturalp Burak...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon : Arhavi

Hakemler: Burhan İlhan, Deniz Güvenç Demir

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Iereshchenko, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Orçun Ergün, Hilmi Kaan Çiçek)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Baturalp Burak Güngör, Murat Yenipazar, Metin Toy, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Erdem Sonat)

Setler: 25-21, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10

Süre: 154 dakika (29, 30, 33, 28, 34)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Kaan Çiçek, Mehmet Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalyan Basını Beşiktaş'ın Alen Halilovic Transferini Bitirdiğini Yazdı Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti

Norveçli Oyuncu Alexander Sörloth: Galatasaray Beni İstedi Ancak Ben Gent'i Seçtim Kariyerini Almanya'nın Leipzig Takımında Sürdüren Atınç Nukan: Burada Mutluyum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:56:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]