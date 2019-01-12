Salon: TVF
Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Bilal Çağlar Ziraat Bankası
: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş
( Volkan Döne
, Enes Atlı, Selim Demir
, Ümit Demir) Maliye Piyango
: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Osman Çağatay
Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz
)
Setler: 21-25, 25-17, 25-19, 25-19
Süre: 108 dakika (28, 24, 31, 25)
Voleybol Efeler Ligi'nde oynanan başkent derbisinde Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-1 mağlup etti.