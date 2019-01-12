Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

26 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Ümit Demir)Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay...

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Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş ( Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Ümit Demir)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 21-25, 25-17, 25-19, 25-19

Süre: 108 dakika (28, 24, 31, 25)

Voleybol Efeler Ligi'nde oynanan başkent derbisinde Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:22 Kaynak: AA

voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Spor
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