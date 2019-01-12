Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

9 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Yavuz Akdemir, Recep KarakoçFenerbahçe: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)Halkbank: Kemal Kayhan, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş,...

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)

Halkbank: Kemal Kayhan, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)

Setler : 17-25, 25-19, 24-26, 19-25

Süre : 109 dakika (23, 28, 32, 26)

Voleybol Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Karasu, Emre Batur, Halil İbrahim Kurt, Spor
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