Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, İlknur ÇakarJeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Marshall,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Rahmi Aksoy, Harun Salif, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Demirhan Durul (Selim Yıldırım, Emir Boran Gökçınar)

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Marshall, Cansın Çınar (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkant Hızarcı, Efe Er, Cüneyt Dağcı, Mustafa Susam)

Setler: 10-25, 14-25, 25-23, 23-25)

Süre: 107 dakika (23, 22, 31, 31)

Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında İnegöl Belediyespor, başkentte oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, İnegöl Belediyespor, Kula, Spor
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