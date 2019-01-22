Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

14 dakika önce

Salon: İnegölHakemler: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuşİnegöl Belediyespor: Cepeda, Marshall, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver, Roland, Justin, Selçuk...

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Salon: İnegöl

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Cepeda, Marshall, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)

Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver, Roland, Justin, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)

Setler: 19-25, 21-25, 18-25

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Galatasaray, İnegöl Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Marshall, İsmail Yıldırım, Spor
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