Voleybol: Efeler Ligi
14 dakika önce
Salon: İnegölHakemler: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuşİnegöl Belediyespor: Cepeda, Marshall, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver, Roland, Justin, Selçuk...
Salon: İnegöl
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Yasin Okumuş İnegöl Belediyespor
: Cepeda, Marshall
, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Cacic, Cansın Çınar
(Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er) Galatasaray
: Yasin Aydın
, Doğukan Ulu, Oliver
, Roland, Justin, Selçuk Keskin
(Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)
Setler: 19-25, 21-25, 18-25
Süre: 79 dakika (28, 27, 24)
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Galatasaray, İnegöl Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:52 Kaynak: AA
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