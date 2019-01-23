Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Caner Çıldır İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
( Nuri Şahin
, Caner Pekşen, Berkan Eryüz) Tokat
Belediye Plevne: Pojak, Turgay Vardar, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Çağlar Aksoylu, Fatih
Ürün, Bedirhan Bülbül)
Setler: 23-25, 27-25, 24-26, 25-20, 8-15
Süre: 139 dakika (31, 29, 30, 34, 15)
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.