Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

39 dakika önce

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldırİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Berkan Eryüz)Tokat Belediye Plevne: Pojak, Turgay Vardar, İbrahim Akşeker, Okello,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar ( Nuri Şahin, Caner Pekşen, Berkan Eryüz)

Tokat Belediye Plevne: Pojak, Turgay Vardar, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül)

Setler: 23-25, 27-25, 24-26, 25-20, 8-15

Süre: 139 dakika (31, 29, 30, 34, 15)

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Bülent Bozkurt, Nuri Şahin, Spor
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