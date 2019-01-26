Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet GülGalatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Özgür Türkmen)Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Çağatay Durmaz, Wendt, Halil Yücel, Yüksel Bıdak (Deniz İvgen,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Melih Sıratca, Özgür Türkmen)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Çağatay Durmaz, Wendt, Halil Yücel, Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Mehmet Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Kolev, Görkem Sertel)

Setler: 21-25, 23-25, 25-14, 20-25

Süre: 102 dakika (26, 28, 20, 28)

Voleybol Efeler Ligi 15. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Özgür Türkmen, Maliye Piyango, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Vizyon Tarihi Açıklandı!

Erzurumspor Maçında Sarı Kart Gören Burak Yılmaz, Antalyaspor Maçında Yok! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:21:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]