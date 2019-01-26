Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

33 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt)Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Radke (Burak...

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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş ( Volkan Döne, Enes Atlı, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt)

Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Radke ( Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)

Setler: 20-25, 23-25, 25-21, 18-25

Süre: 107 dakika (27, 29, 27, 24)

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Arkas Spor, Spor
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