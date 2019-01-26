Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

26 dakika önce

Salon: İnegölHakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türkerİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)Halkbank: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket, Kemal...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)

Halkbank: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15

Süre: 140 dakika (35, 27, 29, 31, 18)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:03 Kaynak: AA

Marshall, Hüseyin Koç, Spor
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