Voleybol: Efeler Ligi

Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker İnegöl Belediyespor
: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)
Halkbank: Bayram Efe, Faik Samet Güneş
, Luburic, Sket, Kemal Kayhan
, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)
Setler: 25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15
Süre: 140 dakika (35, 27, 29, 31, 18)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.