Voleybol Efeler Ligi

Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Yasin Okumuş, Kazım Pehlivan
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Malinga, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu
, Hüseyin Baykal
, Ayhan Tunç
)
Jeopark Kula
Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi
Metin (Selim
Yıldırım, Milad Hassanloo)
Setler: 24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13
Süre: 142 dakika (30, 33, 29, 34, 16)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.