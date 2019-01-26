Son Dakika Haberleri: Voleybol Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi

11 dakika önce

Salon: Veysel EroğluHakemler: Yasin Okumuş, Kazım Pehlivanİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Malinga, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal, Ayhan Tunç)Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif,...

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Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Yasin Okumuş, Kazım Pehlivan

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Malinga, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal, Ayhan Tunç)

Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)

Setler: 24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13

Süre: 142 dakika (30, 33, 29, 34, 16)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Ayhan Tunç, Kula, Afyon, Spor
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