Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: Ozan Sarıkaya, Mahmut KaracaArhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Ian, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Orçun Ergün)Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Halil İbrahim Akşeker, Grzegorz, Bahov, Daudi...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Arhavi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mahmut Karaca

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Ian, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan ( Mehmet Özbek, Caner Özturna, Orçun Ergün)

Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Halil İbrahim Akşeker, Grzegorz, Bahov, Daudi (Mesut Akman, Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Urun, Julius)

Setler: 25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13

Süre: 155 dakika (33, 38, 30, 28, 26)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Murat Karakaya, Sarıkaya, Mehmet Özbek, Spor
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