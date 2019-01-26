Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Arhavi
Hakemler: Ozan Sarıkaya
, Mahmut Karaca
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Ian, Murat Karakaya
, Fatih Eren
Uğur, Fatih Cihan ( Mehmet Özbek
, Caner Özturna, Orçun Ergün) Tokat
Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Halil İbrahim Akşeker, Grzegorz, Bahov, Daudi (Mesut Akman, Semih Çelik
, Çağlar Aksoylu, Fatih Urun, Julius)
Setler: 25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13
Süre: 155 dakika (33, 38, 30, 28, 26)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.