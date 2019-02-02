Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Burak Güngör, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar
, Gökhan Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy ( Nuri Şahin
, İbrahim Emet
, Kadir Cin, Caner Pekşen) Galatasaray
: Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen
)
Setler: 20-25, 20-25, 23-25
Süre: 83 dakika (25, 26, 32)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 mağlup etti.