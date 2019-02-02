Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

39 dakika önce

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevikİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, Gökhan Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy (Nuri Şahin, İbrahim Emet, Kadir Cin, Caner Pekşen)Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Berkan Eryüz, Murat Yenipazar, Gökhan Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy ( Nuri Şahin, İbrahim Emet, Kadir Cin, Caner Pekşen)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen)

Setler: 20-25, 20-25, 23-25

Süre: 83 dakika (25, 26, 32)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Galatasaray, Spor
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