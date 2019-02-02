Voleybol: Efeler Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, İlknur Çakar
Halkbank: Furkan Aydın
, Luburic, Sket, Kemal Kayhan
, Baranowicz, Efe Bayram
(Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu, Quesque)
Jeopark Kula
Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi
Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim
Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay
Dağlar)
Setler: 25-11, 25-22, 26-24
Süre: 79 dakika (21, 30, 28)
Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.