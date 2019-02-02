Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Bilal Çağlar, İlknur ÇakarHalkbank: Furkan Aydın, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu, Quesque)Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, İlknur Çakar

Halkbank: Furkan Aydın, Luburic, Sket, Kemal Kayhan, Baranowicz, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu, Quesque)

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay Dağlar)

Setler: 25-11, 25-22, 26-24

Süre: 79 dakika (21, 30, 28)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Spor
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