Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

37 dakika önce

Salon: Ali YücelHakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Firkal, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)Ziraat Bankası: Enes Atlı, Jovovic,Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Ali Yücel

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş


Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Firkal, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Ziraat Bankası: Enes Atlı, Jovovic,Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kırkıt)

Setler: 25-19, 26-24, 28-26

Süre: 90 dakika (23, 34, 33)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:09 Kaynak: AA

Spor
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