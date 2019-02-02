Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu EmiroğluArkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)

Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Halil İbrahim Kurt (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)

Setler: 25-18, 17-25, 21-25, 25-22, 15-11

Süre: 128 dakika (28, 26, 27, 29, 18)

Voleybol Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Spor
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