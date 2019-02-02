Voleybol: Efeler Ligi
1 saat önce
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu EmiroğluArkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva,...
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Arzu Emiroğlu
Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)
Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Halil İbrahim Kurt (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)
Setler: 25-18, 17-25, 21-25, 25-22, 15-11
Süre: 128 dakika (28, 26, 27, 29, 18)
Voleybol Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:49 Kaynak: AA
İkinci Gol Geldi! Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor
Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi
Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek