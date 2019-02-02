Salon: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Gürhan Gül
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Mustedanovic, Murat Karakaya
, Fatih Eren
Uğur, Fatih Cihan ( Mehmet Özbek
, Hamdi Erkan, Murat Palavar)
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu
,Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Malinga)
Setler: 19-25, 21-25, 19-25
Süre: 87 dakika (25, 30, 32)
Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.