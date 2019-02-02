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Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan GülArhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Mustedanovic, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Murat Palavar)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Arhavi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Mustedanovic, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan ( Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Murat Palavar)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu,Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Malinga)

Setler: 19-25, 21-25, 19-25

Süre: 87 dakika (25, 30, 32)


Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Spor
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