Voleybol: Efeler Ligi
1 saat önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Çetin OkMaliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Ali Deniz Yılmaz, Osman Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Ali Deniz Yılmaz, Osman Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)
İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Efe Er, Berkant Hızarcı)
Setler: 25-19, 25-21, 22-25, 25-23
Süre: 116 Dakika (28, 28, 28, 32)
Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA
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