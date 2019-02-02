Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Çetin OkMaliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Ali Deniz Yılmaz, Osman Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Ali Deniz Yılmaz, Osman Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)

İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Efe Er, Berkant Hızarcı)

Setler: 25-19, 25-21, 22-25, 25-23

Süre: 116 Dakika (28, 28, 28, 32)

Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Spor
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