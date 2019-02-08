Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Metin Korkut Fenerbahçe
: Halil Kurt, Ulaş Kıyak, Klimkenberg, Emra Batur, Termaat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş
, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu
, İzzet Ünver) Tokat
Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Mesut Akman, Fatih
Ürün, Yiğit Onaylı, Julius)
Setler: 25-17, 18-25, 24-26, 25-20, 15-11
Süre: 136 dakika (28, 25, 37, 28, 18)
Voleybol Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.