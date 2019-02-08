Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Metin KorkutFenerbahçe: Halil Kurt, Ulaş Kıyak, Klimkenberg, Emra Batur, Termaat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver)Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Fenerbahçe: Halil Kurt, Ulaş Kıyak, Klimkenberg, Emra Batur, Termaat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu, İzzet Ünver)

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Julius)

Setler: 25-17, 18-25, 24-26, 25-20, 15-11

Süre: 136 dakika (28, 25, 37, 28, 18)

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Korkut, Bülent Bozkurt, Tokat, Spor
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