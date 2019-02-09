Voleybol: Efeler Ligi
1 saat önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Salim BektaşZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin)Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic (Mehmet...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin)
Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic (Mehmet Özbek, Marinkov, Caner Özturna, Fatih Cihan)
Setler: 25-18, 25-22, 25-20
Süre: 84 dakika (24, 33, 27)
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankası, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:19 Kaynak: AA
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