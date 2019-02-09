Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Salim BektaşZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin)Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic (Mehmet...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin)

Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic (Mehmet Özbek, Marinkov, Caner Özturna, Fatih Cihan)

Setler: 25-18, 25-22, 25-20

Süre: 84 dakika (24, 33, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankası, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Arhavi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım İddialarını Yalanladı

Beşiktaşlı Taraftarlar, Burak Yılmaz ile Barıştı! Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]