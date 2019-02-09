Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

28 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçGalatasaray: Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Antonov, Özgür Türkmen)Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Bravo, Burak...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Galatasaray: Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Antonov, Özgür Türkmen)

Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Bravo, Burak Mert, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)

Setler: 25-27, 25-15, 25-19, 19-25, 15-9

Süre: 119 dakika (28, 22, 25, 28, 16)

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:13 Kaynak: AA

Özgür Türkmen, Arkas Spor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]