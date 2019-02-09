Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç Galatasaray
: Gergye, Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök
, Antonov, Özgür Türkmen
) Arkas Spor
: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
, Mert Matic, Radke (Bravo, Burak Mert
, Muhammet Kaya
, Hasan Sıkar)
Setler: 25-27, 25-15, 25-19, 19-25, 15-9
Süre: 119 dakika (28, 22, 25, 28, 16)
Voleybol Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.