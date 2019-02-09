Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Arzu Emiroğlu
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu
, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Berk Nazım Özbek, Tunç Ayhan, Fırat Fatih Kartal
)
Halkbank: Baranowicz, Luburic, Kemal Kayhan
, Samet Güneş
, Sket, Efe Bayram
(Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın
, Arslan Ekşi, Quesque, Fırat Kantarcıoğlu)
Setler: 18-25, 25-21, 14-25, 21-25
Süre: 110 dakika (24, 32, 28, 26)
Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.