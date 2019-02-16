Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

17 dakika önce

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Caner Çıldır, Esat Danziliİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Şükrü Aksoy, Berkan Eryüz, Kadir Cin)Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Demirhan...

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Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet ( Nuri Şahin, Şükrü Aksoy, Berkan Eryüz, Kadir Cin)

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Metin, Jekic, Harun Salif (Selim Yıldırım, Hassanloo, Berkay Dağlar)

Setler: 25-16, 25-19, 25-22

Süre: 75 dakika (21, 25, 29)

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:12 Kaynak: AA

Çıldır, Nuri Şahin, Kula, Spor
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