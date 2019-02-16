Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Caner Çıldır
, Esat Danzili İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
( Nuri Şahin
, Şükrü Aksoy, Berkan Eryüz, Kadir Cin)
Jeopark Kula
Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Metin, Jekic, Harun Salif (Selim
Yıldırım, Hassanloo, Berkay
Dağlar)
Setler: 25-16, 25-19, 25-22
Süre: 75 dakika (21, 25, 29)
Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.