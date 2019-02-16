Voleybol: Efeler Ligi
1 saat önce
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Cahit KüçükboyacıArkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya)İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin...
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Cahit Küçükboyacı
Arkas Spor: Radke, Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burak Mert, Muhammet Kaya)
İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan)
Setler: 25-22, 25-21, 28-26
Süre: 93 dakika (26, 31, 36)
Voleybol Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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