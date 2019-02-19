Voleybol: Efeler Ligi
1 saat önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Hatice Özmen YıldızJeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)Arkas Spor: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic,...
Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice
Özmen Yıldız
Jeopark Kula
Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi
Metin, Jekic, Ali Berkay
Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim
Yıldırım, Hassanloo) Arkas Spor
: Bravo, Hasan Sıkar, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
, Mert Matic, Radke ( Burak Mert
, Caner Ergül, Muhammet Kaya
, Burak Çevik)
Setler: 14-25, 12-25, 15-25
Süre: 63 dakika (20, 20, 23)
Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, Ankara
'da oynanan maçta Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:56 Kaynak: AA
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