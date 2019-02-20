Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

31 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçGalatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Muzaffer Yönet)Arhavi Belediyespor: Orçun Ergün, Marinkov, Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic, Fatih Cihan (Murat Karakaya,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Muzaffer Yönet)

Arhavi Belediyespor: Orçun Ergün, Marinkov, Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic, Fatih Cihan (Murat Karakaya, Caner Özturna, Hamdi Erkan)

Setler: 25-18, 28-26, 23-25, 25-17

Süre: 109 dakika (25, 31, 30, 23)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Arhavi Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Murat Karakaya, Arhavi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı! Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a Transfer
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]