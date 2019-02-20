Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneriİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: İnegöl

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Fatih Ürün, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)

Setler: 25-23, 25-19, 25-18

Süre: 85 dakika (32, 26, 27)

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:14 Kaynak: AA

Marshall, Hüseyin Koç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dinamo Kievli Taraftarlardan Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Boyko ve Eşine Büyük Tepki Beşiktaşlı Taraftarlar, Tolgay Arslan İçin Özel Hazırlık Yapıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Zenit Maçında Slimani Yerine Ayew'i Kullanacağım Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarını Tamamladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:41:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]