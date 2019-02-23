Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

39 dakika önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Arzu EmiroğluArkas Spor: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Burak Mert (Mustafa Koç, Bravo)Halkbank: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Alperay Demirciler,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Burak Mert (Mustafa Koç, Bravo)

Halkbank: Luburic, Efe Bayram, Kemal Kayhan, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu, Quesque)

Setler: 25-27, 25-21, 14-25, 20-25

Süre: 115 dakika (31, 31, 25, 28)

Voleybol Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Vestel, Mustafa Kemal Atatürk, voleybol, Spor
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