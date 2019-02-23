Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu Arkas Spor
: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
, Mert Matic, Burak Mert
(Mustafa Koç, Bravo)
Halkbank: Luburic, Efe Bayram
, Kemal Kayhan
, Baranowicz, Sket, Faik Samed Güneş (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Hakkı Çapkınoğlu
, Quesque)
Setler: 25-27, 25-21, 14-25, 20-25
Süre: 115 dakika (31, 31, 25, 28)
Voleybol Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.