Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

7 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarZiraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kirkit, Enes Atlı)Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin ( Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kirkit, Enes Atlı)

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Antonov, Özgür Türkmen, Ufuk Minici)

Setler: 25-20, 22-25, 25-16, 15-25, 10-15

Süre: 132 dakika (28, 33, 28, 26, 17)

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Kar Yağışına Brandalı Çözüm! Galatasaray ile Akhisarspor 14. Randevuda

Alanyasporlu Taraftarlar, Ozan Tufan'ı Ayakta Alkışladı Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:10:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]