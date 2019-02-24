Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

40 dakika önce

Salon: Ali Yücel Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hüseyin OkumuşTokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Mert Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Ali Yücel


Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hüseyin Okumuş

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik, Mesut Akman, Mert Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Bedirhan Bülbül)

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic, Ali Berkay Dağlar, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo)

Setler: 25-15, 25-18, 25-23

Süre: 77 dakika (23, 24, 30)


Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:31 Kaynak: AA

Ali Yücel, Semih Çelik, Kula, Spor
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