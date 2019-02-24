Salon: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Gürhan Gür
Arhavi Belediyespor: Danilov, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren
Uğur, Fatih Cihan (Caner Özturna, Murat Karakaya
, Murat Palavar, Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek
, Alper Özdemir
) İnegöl Belediyespor
: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay
Bayraktar, Cansın Çınar
, Efe Er)
Setler: 28-26, 16-25, 17-25, 21-25
Süre: 119 dakika (31, 33, 28, 27)
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.