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Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Arhavi Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gür Arhavi Belediyespor: Danilov, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Caner Özturna, Murat Karakaya, Murat Palavar, Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir) İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Arhavi


Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gür


Arhavi Belediyespor: Danilov, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Caner Özturna, Murat Karakaya, Murat Palavar, Hamdi Erkan, Hilmi Kaan Çiçek, Alper Özdemir)


İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)


Setler: 28-26, 16-25, 17-25, 21-25


Süre: 119 dakika (31, 33, 28, 27)


Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:48 Kaynak: AA

Alper Özdemir, İnegöl Belediyespor, Arhavi, Spor
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