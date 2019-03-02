Salon: İnegöl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim İnegöl Belediyespor
: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay
Bayraktar, Cansın Çınar
, Efe Er) Ziraat Bankası
: Vahit Emre Savaş
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Koray Şahin
, Jovovic, Ghaemi (Volkan Done, Selim Demir
, Ümit Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18
Süre: 129 dakika (34, 36, 35, 24)
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.