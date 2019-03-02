Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er) Ziraat Bankası: Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi (Volkan Done,...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: İnegöl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim


İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)


Ziraat Bankası: Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi (Volkan Done, Selim Demir, Ümit Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk)


Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18


Süre: 129 dakika (34, 36, 35, 24)

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Ziraat Bankası, İnegöl, İnegöl Belediyespor, Spor
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