Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol PelenkHalkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz)Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Efe Bayram, Kemal Kayhan, Luburic, Quesque, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Burutay Subaşı, Alperay Demirciler, Rıfat Kantarcıoğlu, Baranowicz)

Tokat Belediye Plevne: Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius, Murathan Kısal, Daudi, Bahov (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan)

Setler: 25-23, 23-25, 26-24, 24-26, 15-13

Süre: 135 dakika (26, 27, 30, 33, 19)

Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:08 Kaynak: AA

Spor
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