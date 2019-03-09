Voleybol: Efeler Ligi
26 dakika önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Seçkin YenerFenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Klinkenberg)İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Abreu, Cacic (Berkay...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener
Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Klinkenberg)
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Kemal Elgaz, Efe Er, Cansın Hacıbekiroğlu, Berkan Bozan)
Setler: 25-23, 25-17, 20-25, 25-15
Süre: 107 dakika (30, 26, 27, 24)
Voleybolda Efeler Ligi'nde 22. ve lig etabının son haftasında Fenerbahçe, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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