Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

26 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Seçkin YenerFenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Klinkenberg)İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Abreu, Cacic (Berkay...

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, Klinkenberg)

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Çınar, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Kemal Elgaz, Efe Er, Cansın Hacıbekiroğlu, Berkan Bozan)

Setler: 25-23, 25-17, 20-25, 25-15

Süre: 107 dakika (30, 26, 27, 24)

Voleybolda Efeler Ligi'nde 22. ve lig etabının son haftasında Fenerbahçe, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Spor
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