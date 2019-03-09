Salon: Arhavi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Erdal Tezer
Arhavi Belediyespor: Danilov, Fatih Uğur
Eren, Orçun Ergün, Murat Karakaya
, Fatih Cihan, Marinkov (Caner Özturna, Murat Palvar, Hamdi Erkan)
Halkbank: Burutay Subaşı
, Faik Samet Güneş
, Baranowicz, Sket, Hakkı Çapkınoğlu
, Luburic (Alperay Demirciler, Hasan Yeşil Budak, Arslan Ekşi, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram
, Kemal Kayhan
)
Setler: 19-25, 17-25, 25-27
Süre: 83 dakika (25, 26, 32)
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.